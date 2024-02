OM eist 24 jaar cel tegen ex-partner voor moord op Brabantse vrouw

Het Openbaar Ministerie heeft 24 jaar celstraf geëist tegen Marlon B. (42). Hij wordt verdacht van de moord op zijn ex-partner Silvana Heber (36), in 2022. Tot vandaag ontkende hij, maar in de rechtszaak zei B. dat hij nu inziet dat "alles naar hem wijst".

De vrouw uit het Brabantse Hoogeloon verdween op 19 november 2022. Drie dagen later werd haar lichaam gevonden in een graf in een bosgebied in Half Mijl, vlakbij haar woonplaats. Ze bleek gewurgd te zijn. Haar ex-vriend Marlon B. werd aangehouden op verdenking van moord. Heber had twee kinderen.

'Voorbereid graf'

Het stel woonde nog samen in het Brabantse dorp, maar Heber zou gaan verhuizen naar een andere woning. Ze had met een wijkagent gepraat omdat ze zich zorgen maakte over de reactie van haar B. op die verhuizing. Ze zou bang voor hem zijn geweest.

Het graf waarin Heber was gevonden moet zijn voorbereid, stelt het OM. Het was zo diep dat het niet in korte tijd gegraven kon zijn. Op een uitgelezen gps-signaal van de auto van B. is te zien dat hij op de dag van de dood van Heber twintig minuten lang in Half Mijl was. De weken voorafgaand aan de dood reed hij ook meermaals naar de afgelegen plek. Zelf verklaart de verdachte dat hij er graag ging wandelen.

Doodslag

B. zegt niet meer te weten wat er precies is gebeurd, schrijft Omroep Brabant. "Ik moet het gedaan hebben, maar ik kan het me niet herinneren", zei hij vandaag. Volgens zijn advocaat is er geen sprake van een voorbedacht plan en moet de verdachte worden vrijgesproken van moord.

De rechter doet op 15 februari uitspraak in de zaak.