Van Gerwen verliest direct op eerste speeldag Premier League

Michael van Gerwen is op de eerste speeldag van de Premier League meteen in de kwartfinales gestrand. Hij herstelde zich in de partij tegen Michael Smith van een slordige start, maar een slechte laatste leg werd de 34-jarige Brabander fataal. Smith won de partij met 6-5.

Van Gerwen had aan het begin van de partij veel moeite met het afmaken van legs en keek zodoende al gauw tegen een 2-0 achterstand aan. Vervolgens herpakte hij zich en won hij twee legs op rij, waarmee hij de moeizame start ongedaan had gemaakt.

Ook daarna bleef Van Gerwen wisselvallig gooien. Hij keek opnieuw tegen een achterstand van twee legs aan, waarna hij nogmaals een inhaalslag moest zien te maken. Smith had inmiddels vier legs op het bord staan en had er nog twee nodig voor een plek in de halve finales.

Die comeback kwam er en Van Gerwen pakte drie opeenvolgende legs, waardoor hij bij 5-4 voor het eerst op voorsprong stond. Plots had hij weer een goede uitgangspositie. Er kwamen nog maximaal twee legs aan, waarvan hij er eentje zelf mocht beginnen.

Smith dwong een laatste leg af door een score van 77 uit te gooien via de triple-19 en dubbel-10. Van Gerwen begon aan de beslissende leg, maar opnieuw begon het te haperen bij 'Mighty Mike'.

Van Gerwen gooide liefst vijf beurten zonder triples, waarna Smith de partij via dubbel-20 wel afmaakte.