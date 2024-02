Boeren demonstreren met tractoren verspreid over Nederland, ook op de Dam

Op verschillende plekken in Nederland hebben boeren zich met tractoren verzameld. Op de Dam in Amsterdam staan zo'n vijftien tractoren. Ook bij het Gelderse provinciehuis in Arnhem zijn zo'n honderd boeren samengekomen. Verderop op de Markt in het centrum staan landbouwvoertuigen.

In Arnhem wilden de boeren een petitie aanbieden aan de Gelderse commissaris van de koning, meldt Omroep Gelderland. Ze willen aan de commissaris duidelijk maken dat de in hun ogen verregaande Europese klimaatmaatregelen niet werkbaar zijn. Ze willen dat de maatregelen niet doorgaan of worden beëindigd. De boeren kwamen uit verschillende regio's richting Arnhem. Volgens de omroep is de sfeer goed.

Bekijk hier de acties in Arnhem en Amsterdam: