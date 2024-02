Ondanks vrees en waarschuwingen juist meer huurwoningen op de markt

Met een nieuwe wet wil minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting voor honderdduizenden huurders de huur verlagen. De wet zorgt voor een huurplafond voor middenhuurwoningen. Maar particuliere verhuurders zijn fel tegen en zeggen dat ze hun huurhuizen dan moeten verkopen. Ook de formerende partijen hebben inmiddels grote twijfels over de plannen. Het Kadaster bevestigt een toename in het aantal verkochte huurhuizen, maar zegt tegelijkertijd dat het totaal aantal huurwoningen, ondanks alle vrees, juist is toegenomen. "Veel verhuurders verkopen huizen aan andere verhuurders, waardoor ze in de huurmarkt blijven. Ook nieuwbouw voegt veel huurwoningen toe", zegt Paul de Vries, woningmarktexpert bij het Kadaster. Woonlasten Het Kadaster bracht de totale woningvoorraad van huurwoningen in kaart. Van kleine eigenaren met maximaal vijf huurwoningen tot de grote institutionele beleggers met meer dan 50 huurwoningen tot soms wel duizenden huurwoningen in hun portefeuille, zoals de pensioenfondsen. "Van alle type categorieën verhuurders zien we dat de huurwoningvoorraad toeneemt", zegt De Vries. Ook de transformatie van kantoren naar woningen vult die voorraad aan, berekende het Kadaster. "En huizen van mensen die een nieuw huis kopen, maar hun oude huis verhuren. Dat telt allemaal op."

Stijgend aantal huurwoningen - Foto: Nieuwsuur

Volgens het CBS besteden jongeren onder de 35 jaar, die huren van privépartijen, bijna de helft van hun besteedbaar inkomen aan woonlasten. Daarom wil De Jonge de huurmarkt gaan regelen. Zijn wet komt bovenop eerdere maatregelen en hogere belastingen die de afgelopen jaren zijn ingevoerd. Zo ging in 2021 de overdrachtsbelasting voor beleggers omhoog van twee naar acht procent. Inmiddels is dat 10,4 procent. 300 euro minder Verhuurders en beleggers klagen al tijden dat door alle maatregelen verhuren niet langer rendabel is. En ook de Raad van State waarschuwde eind vorig jaar dat verhuurders hun panden zullen verkopen. Huurders zouden het daarom nog moeilijker krijgen, omdat ze vaak te weinig verdienen om een huis te kunnen kopen. In Den Haag verkocht verhuurder Niek Verra onlangs een appartement van 53 vierkante meter. "De huur was 1150 euro per maand. Met de nieuwe wet zou ik 850 euro kunnen vragen, dat scheelt 300 euro. Dan komen we gewoon niet meer uit." De aankoop en verbouwing van het appartement kostte hem in 2015 zo'n 140.000 euro. Het appartement is nu verkocht voor 286.000 euro.

De Jonge hoopt zijn wet per 1 juli in te voeren. Het puntensysteem, dat nu al geldt voor sociale huurwoningen tot een huur van 880 euro, gaat dan ook gelden voor huurwoningen in de vrije sector tot een huur van 1123 euro en 1235 voor nieuwbouw. Hoe groter, duurder, of beter geïsoleerd een huis is, hoe meer punten. Het systeem moet op termijn 300.000 huurders gemiddeld 190 euro per maand gaan schelen.