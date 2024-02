Onderwijsinspectie: mbo's maken amper werk van uitbannen stagediscriminatie

"Er wordt erkend dat het een probleem is, maar daar blijft het nog vaak bij", zegt Annelies Opstraat van de inspectie. Volgens Opstraat gaan scholen ook heel verschillend om met stagediscriminatie. "Sommigen gaan de strijd aan. Anderen zeggen dat het bij hen niet voorkomt. Maar ook bij scholen die wel actie ondernemen staat het beleid nog in de kinderschoenen."

Scholen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) hebben nog amper beleid om stagediscriminatie te herkennen en tegen te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs. Dit terwijl het volgens de inspectie een "hardnekkig probleem" is. Aan het onderzoek deden schoolbesturen, studenten en docenten van dertien verschillende scholen mee.

Geen gelijke definitie

Wat de aanpak van stagediscriminatie lastig maakt, is dat mbo-instellingen geen eenduidige definitie hanteren. "We zien dat er zelfs binnen scholen onenigheid over is", zegt Opstraat.

Ze geeft als voorbeeld dat sommige bedrijven de voorkeur geven aan hbo'ers voor een mbo-functie. "Dit is discriminatie op onderwijsniveau volgens sommigen, maar er zijn ook docenten en studenten die dit als begrijpelijk selectiecriterium zien."

Daarnaast zijn er studenten die gediscrimineerd worden op basis van afkomst. Zo vertelt de Marokkaans-Nederlandse mbo-student Jacob in NPO Radio 1-programma Nieuws en Co (NOS/NTR) dat werkgevers hem nauwelijks uitnodigen voor sollicitatiegesprekken.

"Ik denk soms dat het komt door mijn Arabische achternaam", zegt hij. "Bedrijven weten ook heel goed wat voor studenten ze willen en welke ze niet willen. Het is wel kwetsend als ze die selectie al maken op basis van iemands achternaam of afkomst."