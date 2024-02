Derde olympisch avontuur ver weg voor De Geus: 'Te wisselvallig in deze klasse'

De surfplank die bij de RS:X-klasse over het water gleed, zweeft bij iQ-foil een stuk boven het water. "Die overstap is zo makkelijk nog niet. Het is te vergelijken met wielrennen en BMX, ook twee totaal verschillende sporten."

"Je moet nieuwe dingen leren, een nieuw spelletje. Eigenlijk is het een heel nieuwe sport", aldus De Geus over de overstap van de RS:X-klasse, de voormalige olympische klasse, naar de iQfoil, de klasse die komende zomer debuteert bij de Spelen.

In de nieuwe olympische klasse, iQfoil, kan ze haar draai namelijk nog niet vinden en de Spelen verdwijnen steeds verder uit zicht. Na drie dagen zeilen op Lanzarote staat ze op de 23ste plaats in de WK-stand, Sara Wenneker, haar grote concurrente voor een olympisch ticket, staat zesde.

Die waterzak mag maximaal anderhalve kilo zwaar zijn. Met een zwaardere rugzak ben je in het voordeel, omdat je dan meer contragewicht hebt tegen de krachten van het zeil.

"Mijn camel bag was ook anderhalve kilo, maar er stond op dat het een tas voor 2 kilo is." Ze werd er in de steekproef uitgehaald en de jury was onvermurwbaar.

En dus zit een derde olympisch avontuur er waarschijnlijk niet in. De Geus kijkt tegen een haast onoverbrugbare achterstand aan op haar vijf jaar jongere landgenote Wennekes.

"Ik moet natuurlijk vrijdag nog alles geven. Je weet nooit wat er gebeurt, het blijft sport, maar ik sta er niet goed voor. Het moet allemaal goed vallen en je moet een beetje geluk ook aan je kant hebben, maar dat is nu niet het geval geweest."