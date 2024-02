Tweede lichaam gevonden onder het puin na explosie in Rotterdam

In Rotterdam is een tweede lichaam gevonden onder het puin van het verwoeste appartementencomplex. Forensisch rechercheurs proberen het nu te identificeren. Daarna wordt het lichaam overgedragen aan de familie.

Na de explosie van maandag werden drie mensen vermist. Gisteren vonden familieleden een slachtoffer, dat zij onder begeleiding van de politie hebben geborgen. Er wordt nu nog één persoon vermist.

"We stoppen niet voordat we het laatste slachtoffer hebben gevonden", zegt een woordvoerder van de politie. "Zodra het lichaam van vanavond is geïdentificeerd gaan we verder met de zoektocht."

De politie begon de zoektocht onder het puin vanmiddag. Na dagen van gecontroleerd slopen werd het pand rond het middaguur veilig genoeg bevonden om hulpverleners tussen de brokstukken te laten zoeken. Voorzichtig kamden zij de ravage uit.

Familie zocht zelf

Gisteren gingen familieleden van een van de slachtoffers het terrein op uit frustratie over het uitblijven van een zoekactie. De politie vroeg hen aanvankelijk om te vertrekken, maar mochten later na overleg met agenten alsnog het terrein op. Familieleden haalden daarop een lichaam uit het puin vandaan.

"Wij zijn moslims, wij moeten onze lichamen begraven", zei een ongerust familielid tegen de NOS. Hij doelde hiermee op het islamitische gebruik om doden zo snel mogelijk te begraven.

Gisteravond laat kwam ook de ME in actie in de straat, vanwege onrust onder buurtbewoners en familieleden. Daarbij zijn twee mannen aangehouden omdat ze probeerden langs de hekken op het terrein te komen. De politie meldt dat zij inmiddels weer op vrije voeten zijn.

Huizen onbewoonbaar

Een flink aantal woningen in de straat van de explosie is onbewoonbaar verklaard vanwege schade. Buurtbewoners zijn veelal opgevangen bij familie en in een nabijgelegen sporthal.

De huizen tegenover de verwoeste panden zijn weer vrijgegeven.