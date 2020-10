Militaire politie schiet op demonstranten Nigeria, mogelijk tientallen doden

In de Nigeriaanse stad Lagos heeft de militaire politie gisteravond het vuur geopend op demonstranten. Mensenrechtenorganisatie Amnesty zegt dat daarbij doden zijn gevallen, maar het is volgens de organisatie nog niet duidelijk is om hoeveel mensen het gaat. Een getuige meldt aan de BBC dat hij twintig lichamen heeft geteld, en dat zeker vijftig mensen gewond zijn geraakt.

Volgens getuigen van de Britse publieke omroep en persbureau Reuters kwamen de militairen opeens af op een plek waar werd gedemonstreerd. Ze begonnen volgens hen direct te schieten op de betogers. "Het was chaos", zegt een van hen tegen de BBC. "Iemand werd vlak naast me geraakt en stierf ter plekke." Volgens de getuige hadden de soldaten een barricade gebouwd, waardoor ambulances het gebied niet konden bereiken.

De regering van de staat Lagos heeft een onderzoek aangekondigd.

Ingrijpende hervormingen

In de stad wordt al bijna twee weken lang gedemonstreerd tegen politiegeweld. De aanleiding voor de protesten was een video waarin een man te zien is die gedood zou zijn door een speciale politie-eenheid, de Special Anti-Robbery Squad oftewel SARS. Al snel ging de hashtag #EndSARS rond.

Nigerianen delen op Twitter hun gewelddadige ervaringen met de politie-eenheid die begin jaren 90 juist is ingesteld om misdrijven aan te pakken. In onder meer Lagos en Abuja gingen demonstranten de straat op om het einde van de speciale eenheid te eisen. Inmiddels roepen de demonstranten op tot ingrijpende politiehervormingen.