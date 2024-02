DWDD-medewerkers beschuldigen Van Nieuwkerk van fysiek geweld, presentator ontkent

Medewerkers van tv-programma De Wereld Draait Door (DWDD) zeggen dat presentator Matthijs van Nieuwkerk zich op de werkvloer schuldig heeft gemaakt aan fysiek geweld. Dat vertelt Suzanne Kunzeler, directeur van BNNVARA, aan Nieuwsuur.

Om wat voor geweld het precies gaat, wil ze niet zeggen. "Dit is natuurlijk afschuwelijk. Het maakt het hele beeld van DWDD dat we al hadden alleen maar zwarter en naarder."

Kunzeler zegt dat na gesprekken met betrokken medewerkers is besloten om geen aangifte te doen. "Omdat dat niet gewenst was."

Reactie Van Nieuwkerk

Matthijs van Nieuwkerk zelf ontkent de beschuldiging. Hij noemt het "stuitend" dat zijn oud-werkgever "zonder enige onderbouwing dit soort wilde beschuldigingen doet".

"Ja, ik was weleens verbaal pittig, maar nooit fysiek", zegt Van Nieuwkerk. Wel bood hij in een eerder stadium al zijn excuses aan voor ander grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer.

20.000 euro na affaire

De Volkskrant meldt vandaag ook dat Van Nieuwkerk ongepaste relaties met medewerkers zou hebben gehad. Zo zou een vrouw 20.000 euro hebben gekregen bij haar vertrek omdat er een onwerkbare situatie was ontstaan nadat haar affaire met Van Nieuwkerk strandde.

BNNVARA-baas Kunzeler bevestigt dat verhaal in de krant, Van Nieuwkerk ontkent het.

Angstcultuur

In 2022 onthulde de Volkskrant dat op de redactie van DWDD jarenlang sprake was van een angstcultuur. Van Nieuwkerk en andere medewerkers zouden collega's hebben geïntimideerd en vernederd. Dat er ook meldingen waren van fysiek geweld was tot vandaag niet bekend.

BNNVARA zegt dat de meldingen van fysiek geweld zich beperken tot één persoon, namelijk de presentator. De omroep heeft niet met Van Nieuwkerk over de beschuldiging gesproken, omdat hij al niet meer bij de omroep werkte toen de verhalen naar buiten kwamen. Directeur Kunzeler zegt dat al het personeel dat slachtoffer is van grensoverschrijdend gedrag hulp heeft gekregen.

Rapport over werkcultuur NPO

Vandaag kwam het onderzoeksrapport naar buiten over de werkcultuur binnen de publieke omroep. Conclusie is dat grensoverschrijdend gedrag breed speelt bij de landelijke publieke omroepen.

Ook wordt in het rapport gesproken over fysiek geweld bij De Wereld Draait Door, maar dat wordt niet specifiek toegeschreven aan Van Nieuwkerk.

Van Nieuwkerk presenteerde De Wereld Draait Door van 2005 tot 2020. Vorig jaar werd bekend dat hij aan de slag gaat als presentator bij RTL.