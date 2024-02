FC Twente heeft Boadu binnen als vervanger van vertrokken Ugalde

FC Twente is erin geslaagd Myron Boadu binnen te hengelen als vervanger van de naar Spartak Moskou vertrokken spits Manfred Ugalde. De half januari 23 jaar geworden Boadu, die furore maakte bij AZ en daar in de zomer van 2021 een transfer naar AS Monaco aan overhield, wordt tot het einde van het seizoen van de Franse club gehuurd. AS Monaco betaalde destijds zo'n 17 miljoen euro aan AZ voor de in Amsterdam geboren aanvaller, die zijn in Alkmaar opgebouwde reputatie echter niet waar wist te maken in het prinsendom.

Myron Boadu maakte in mei 2018 als invaller zijn debuut voor AZ, waarvoor de spits tot de zomer van 2021 speelde. Hij kwam in 88 duels tot 38 doelpunten. - NOS

In zijn eerste seizoen kwam Boadu 31 keer in actie in Ligue 1 en maakte hij vier doelpunten. Het jaar erop bleef de productie beperkt tot drie treffers in twaalf competitiewedstrijden en dit seizoen leverden negen invalbeurten één goal op. Eén interland Dat staat in schril contrast met de veertien en vijftien doelpunten die hij voor AZ in de eredivisie maakte en waaraan hij zijn debuut in november 2019 in het Nederlands elftal dankte. Hij kwam halverwege het duel met Estland in het veld als vervanger Memphis Depay en sierde dat optreden prompt op met een treffer. Het is vooralsnog wel bij die ene interland gebleven.

Myron Boadu, die AS Monaco verruilt voor FC Twente, maakte in zijn succesvolle AZ-tijd tegen Estland als invaller zijn debuut voor het Nederlands elftal. - NOS

Bij FC Twente moet Boadu, die sinds zijn treffer als 17-jarige in augustus 2018 tegen NAC de jongste doelpuntenmaker voor AZ in de eredivisie is, concurreren met routinier Ricky van Wolfswinkel voor de positie centraal in de aanval. "Maar Boadu kan ook op de flanken spelen", zei trainer Joseph Oosting afgelopen zondag na de 0-0 bij Feyenoord. "En ik vind dat een club als FC Twente twee goede centrumspitsen moet hebben." FC Twente, nummer drie in de eredivisie, heeft geen optie tot koop bedongen voor Boadu, wiens contract bij AS Monaco nog doorloopt tot medio 2026.