Sensationele transfer is rond: Hamilton rijdt in 2025 voor Ferrari, Sainz weg

Formule 1-coureur Lewis Hamilton maakt een sensationele transfer. De rijder van Mercedes maakt in 2025 de overstap naar Ferrari. Dat hebben Ferrari en Mercedes bevestigd in een verklaring.

Daarmee komt een einde aan een jarenlang dienstverband van de zevenvoudig wereldkampioen bij Mercedes. Teambaas Toto Wolff reageerde op het vertrek van Hamilton. "We wisten dat onze samenwerking op een gegeven moment op een natuurlijke manier zou eindigen, en die dag is nu gekomen. We accepteren de beslissing van Lewis om een nieuwe uitdaging te zoeken."

Zelf zei Hamilton het volgende: "Ik heb elf geweldige jaren gehad bij dit team en ik ben heel trots op wat we samen hebben bereikt. Mercedes maakt al deel uit van mijn leven sinds ik dertien jaar oud was. Het is een plek waar ik ben opgegroeid, dus dit was een van de zwaarste beslissingen die ik ooit heb moeten nemen."

Carlos Sainz vertrekt

De komst van Hamilton betekent tegelijkertijd het afscheid van Carlos Sainz bij de Italianen. De Spanjaard maakte vanavond zijn vertrek bekend op Instagram. "We hebben nog een lang seizoen te gaan en zoals altijd zal ik alles geven voor het team en alle fans wereldwijd", schrijft hij. Waar hij naartoe gaat, deelt hij binnenkort.