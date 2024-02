Sensationele F1-transfer is rond: Hamilton rijdt in 2025 voor Ferrari

Formule 1-coureur Lewis Hamilton maakt een sensationele transfer. De rijder van Mercedes maakt in 2025 de overstap naar Ferrari. Dat hebben Ferrari en Mercedes bevestigd in een verklaring.

Daarmee komt een einde aan een jarenlang dienstverband van de zevenvoudig wereldkampioen bij Mercedes. Teambaas Toto Wolff reageerde op het vertrek van Hamilton. "We wisten dat onze samenwerking op een gegeven moment op een natuurlijke manier zou eindigen, en die dag is nu gekomen. We accepteren de beslissing van Lewis om een nieuwe uitdaging te zoeken."

Zelf zei Hamilton het volgende: "Ik heb elf geweldige jaren gehad bij dit team en ik ben heel trots op wat we samen hebben bereikt. Mercedes maakt al deel uit van mijn leven sinds ik dertien jaar oud was. Het is een plek waar ik ben opgegroeid, dus dit was een van de zwaarste beslissingen die ik ooit heb moeten nemen."

Veel successen

Eerder vandaag maakte meerdere buitenlandse media al bekend dat beide teams in vergaande onderhandelingen waren. Daarna werd er door Mercedes 's middags een bijeenkomst georganiseerd voor medewerkers. Zij zijn daar al bijgepraat over het vertrek van Hamilton.

Hamilton, die dit jaar aan zijn twaalfde seizoen begint bij Mercedes, floreerde flink bij het Duitse team. De Brit werd daar een van de succesvolste Formule 1-coureurs ooit: hij pakte in 2020 zijn zevende wereldtitel en heeft nog altijd de meeste grands prix gewonnen (103 zeges).