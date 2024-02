Honkballer door het lint tijdens vlucht; schaatsster Rijpma-De Jong lastiggevallen

De Nederlandse honkballer Darnel Collins is in Salt Lake City gearresteerd nadat hij zich ernstig had misdragen op een vlucht, 21 januari van Amsterdam naar Salt Lake City. De 19-jarige speler van de Kansas City Royals zou onder meer schaatsster Antoinette Rijpma-De Jong onzedelijk hebben betast. Zij was aan boord met haar team Jumbo-Visma vanwege de wereldbeker die in Salt Lake City werd gehouden, bevestigt de ploeg na berichtgeving door De Telegraaf.

Het wangedrag begon met het ongevraagd aantikken en achternalopen van medepassagiers. Nadat hij een vrouw die net van het toilet kwam vast had gepakt. kwamen bemanningsleden en andere passagiers tussenbeide. De woordvoerder van Jumbo-Visma, Robert Prins, zat naast Collins, wel met een gangpad ertussen.

"Antoinette zat een rij voor Collins, hij vertoonde al vanaf het begin van de vlucht afwijkend gedrag. Harde muziek luisteren en headbangen. Nadat zijn buurman was gaan verzitten heeft het cabinepersoneel gezegd dat hij zich moet gedragen. Daarna is hij naast Antoinette gaan staan in het gangpad en viel hij haar lastig. Toen ik hem maande om te stoppen werd hij boos op mij en gebaarde hij dat hij me naar de keel zou grijpen."

Vastgebonden met tiewraps

Rijpma-De Jong en Prins kregen daarna een plek voorin het vliegtuig van Delta Airlines. Collins werd uiteindelijk in zijn stoel vastgebonden met tiewraps. De laatste twee uur van de reis hield cabinepersoneel hem in de gaten. Eenmaal aangekomen op de luchthaven in Salt Lake City werd hij opgepakt.

Collins heeft nog een contract bij de Kansas City Royals, en wordt binnenkort voorgeleid. De FBI onderzoekt de zaak verder.