Prins acht koning Stolz nog een maatje te groot op de kilometer

Met als hoogtepunt tot nu toe de podiumplek afgelopen zondag achter Jordan Stolz op de 1.000 meter in Salt Lake City. Met een achterstand van slechts acht honderdsten kwam er vorig weekend niemand dichter bij het Amerikaanse wonderkind dan de pas 20-jarige Prins, die daarmee alsnog ouder is dan Stolz.

Om vervolgens op een serieuzere toon verder te gaan. "Ik blijf mij heel erg focussen op mijn eigen schaatsen en streep gewoon weekend voor weekend af. Zo ben je nu in februari en is het seizoen alweer bijna klaar en heb ik inderdaad heel stabiel gepresteerd."

Alles blinkt nog in het gloednieuwe Centre de Glaces de Québec, waar komend weekeinde wereldbekerwedstrijden worden gereden. Het pas tweeënhalf jaar oude stadion is voor het eerst gastheer van een mondiale schaatswedstrijd. De jonge Tim Prins stapte woensdag voor de zesde keer dit seizoen op voor hem nieuw ijs.

Op de schaatsbaan spraken we Prins over zijn doelen en over Nuis die een groot voorbeeld voor hem is:

Prins twijfelt er niet aan dat Nuis over twee weken in Calgary in topvorm aan de WK afstanden gaat beginnen. "Hij zal zich ongetwijfeld goed voorbereiden op de WK en heel goed aan de start verschijnen."

Nuis blesseerde afgelopen weekend bij een val na de finish zijn nek en bleef achter in Salt Lake City. Woensdag probeerde de olympisch kampioen op de 1.500 meter het weer een keer en dat viel nog niet mee. "Alles is nog beurs en stijf", laat hij weten.

Bewijs van een stabiel seizoen is ook terug te vinden in de stand van het wereldbekerklassement. Met nog één race te gaan staat Prins vierde en door het ontbreken van Kjeld Nuis ligt de weg naar het eindpodium open.

Met zo'n klein verschil kun je hem ook verslaan, zou je zeggen. Maar het talent op de middenafstand denkt daar anders over. "Als hij dit weekend weer gewoon zijn ding doet, dan is hij momenteel gewoon echt de snelste, zo eerlijk moeten we ook zijn. Als ik weer podium ga rijden, doe ik het heel erg goed", realiseert Prins zich.

"We missen hem hier natuurlijk wel. Het is een leuke gast om in de groep te hebben. Altijd in voor een dolletje en een heel goede schaatser", aldus Prins over zijn kopman. "Als je achter hem mag schaatsen, is dat eigenlijk perfectie. Van niemand leer je momenteel beter schaatsen dan van Kjeld Nuis."

Al is het achter Prins momenteel ook vast prettig rijden. Met zijn vorm kan hij dit weekend wellicht verrassen en Stolz verslaan. "Dat is aan jullie om te bepalen of ik kanshebber ben, maar zo zie ik het zelf gewoon niet. Ik ga mijn eigen ding doen en dan denk ik dat ik heel goed op weg ben."

