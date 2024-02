VS kondigt reeks vergeldingsacties aan na dood drie militairen in Jordanië

Volgens de BBC is er een plan goedgekeurd voor meerdaagse luchtaanvallen op milities in Irak en Syrië. De Britse omroep baseert zich op anonieme functionarissen. Minister Austin werd niet gevraagd naar deze informatie, maar maakte journalisten duidelijk dat er tegenacties op komst zijn. "We hebben de mogelijkheid meerdere keren toe te slaan."

Zoals verwacht gaat de VS een reeks vergeldingsaanvallen uitvoeren vanwege de dood van drie militairen in Jordanië. Minister van Defensie Lloyd Austin maakte in een persconferentie bekend dat er een "meervoudige reactie" komt, maar trad verder niet in detail.

Amerika rouwt om de drie Amerikaanse soldaten die zijn omgekomen door een drone in Jordanië. Dat vertelt de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin in een persconferentie. Bij de aanval raakten ook zeker veertig Amerikanen gewond. - NOS

"Het is tijd om nog meer te vernietigen dan voorheen", zei de minister. De VS heeft de afgelopen maanden vaker luchtaanvallen uitgevoerd als vergelding in Irak en Syrië. Vrijwel dagelijks zijn daar Amerikaanse militairen of bases op kleine schaal onder vuur genomen met drones of raketten. Deze acties zijn opgeëist door de zelfverklaarde 'As van Verzet'.

Teheran heeft altijd ontkend dat het iets met deze aanvallen te maken heeft. Maar volgens Washington zit Iran er wel degelijk achter, en steunt het de milities die samen de As van Verzet vormen. Iran heeft in de nasleep van de Amerikaanse invasie van Irak in 2003 steeds meer invloed gekregen in de regio.

VS: Iraanse drone gebruikt

Een van de pro-Iraanse strijdgroepen wordt door de VS rechtstreeks verantwoordelijk gehouden voor de drone-aanval waarbij afgelopen weekend drie Amerikaanse militairen werden gedood. Tientallen anderen raakten volgens de VS gewond bij deze aanval op een legerbasis in Jordanië. Volgens Washington was de gebruikte kamikazedrone van Iraanse makelij.

Onduidelijk is nog wanneer de VS in actie komt, maar pro-Iraanse strijdgroepen zullen het doelwit zijn. "Dit is een gevaarlijk moment in het Midden-Oosten", zei Austin. De grootmacht probeert een balans te vinden tussen hard terugslaan, maar de spanningen in de regio niet verder te laten oplopen. Daarom is het onwaarschijnlijk dat er doelwitten in Iran onder vuur worden genomen.

Naast bombardementen worden ook cyberaanvallen overwogen, meldde NBC News gisteren. Ook deze zender baseerde zich op functionarissen in Washington.

Het As van Verzet, waartoe ook de Houthi's in Jemen worden gerekend, eist dat Israël de oorlog in Gaza beëindigt. Ook willen ze de Amerikanen weg hebben uit het Midden-Oosten. De premier van Irak heeft aangegeven dat de militaire aanwezigheid van de VS in het land destabiliserend werkt. Er lopen gesprekken tussen Bagdad en Washington om de Amerikaanse troepenmacht af te bouwen, bevestigde Austin.

Excuses voor niet melden prostaatkanker

De minister van Defensie ging er ook nog op in waarom hij had verzwegen dat hij leed aan prostaatkanker. Austin zei dat hij overrompeld was toen hij het slechte nieuws had gekregen en zich erg slecht voelde. Ook loopt hij naar eigen zeggen niet graag te koop met zijn problemen: "Ik ben gesteld op mijn privacy."

Austin erkende dat hij president Biden eerder had moeten inlichten over zijn opname in het ziekenhuis. "Het spijt me dat ik het hem niet heb laten weten." Ook bood de minister het Amerikaanse volk zijn excuses aan. "Burgers hebben het recht zoiets te weten."