Badloe vecht zich terug op WK windfoilen, Van Opzeeland nog stevig aan de leiding

Kiran Badloe heeft zich knap teruggevochten bij de WK iQfoil, ook wel bekend als windfoilen, op Lanzarote. Na in totaal veertien races staat Badloe vierde. Luuc van Opzeeland is nog altijd de leider in de WK-stand.

Badloe, de olympisch kampioen in de 'oude' RS:X-klasse (windsurfen), klom op dag twee al van de 23ste plaats naar de zesde plaats met 33 punten en die opmars zette zich door op dag drie. Met één derde plaats klom hij twee plekken in de stand.

Regerend wereldkampioen Van Opzeeland gaat nog altijd stevig aan de leiding na drie dagen surfen. Hij won donderdag de eerste van de vijf races en werd één keer tweede. De Italiaan Nicolo Renna bezet de tweede plaats, Grae Morris uit Australië staat derde.

De top tien na vijf dagen surfen plaatst zich voor de finaledag, die bestaat uit slalomraces in de vorm van een mini-toernooi.

Strijd om olympisch ticket

Van Opzeeland en Badloe strijden samen met vier andere Nederlanders om een ticket voor de Spelen van Parijs. Nederland mag slechts één deelnemer afvaardigen. Het startbewijs gaat naar degene met de beste resultaten tijdens de afgelopen WK, de WK op Lanzarote en de wereldbeker van Mallorca in april.

Voor Badloe, de olympisch kampioen in de 'oude' RS:X-klasse, is een topvijfnotering en een eindpositie hoger dan Van Opzeeland nodig om de beslissing uit te stellen naar het derde kwalificatietoernooi.

Het WK in de iQFoil-klasse bij Lanzarote duurt nog tot en met 3 februari.