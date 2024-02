Breda neemt maatregelen om gevaarlijke carnavalsdrukte te voorkomen

Meer feesten in de buitenlucht, eetkramen op een open plein in plaats van in nauwe straten en betere crowdcontrol. Zo wil de gemeente Breda carnaval dit jaar aanpakken. Vorig jaar was het zo druk in de stad dat er gevaarlijke situaties ontstonden. Dat moet anders, zegt burgemeester Depla.

Breda wordt met carnaval - net als andere steden beneden de rivieren - overspoeld door bezoekers vanuit het hele land. Vorig jaar ontstonden onveilige situaties toen carnavalsvierders op sommige plekken nauwelijks konden bewegen door de drukte.

Daarom wordt de binnenstad dit jaar anders ingericht: als een groot evenemententerrein. Met deze nieuwe aanpak is ruimte voor tussen de 8000 en 10.000 bezoekers extra.

Feestgangers worden met meer podia en muziek dan anders aangespoord carnaval buiten te vieren. Ook nieuw is dat eetkramen op een plein komen te staan, niet in straten. "Zonder dat soort obstakels krijg je een betere en logischere doorstroming", aldus Depla.

Ouderwetse carnavalssfeer

Ook crowdcontrol is dit jaar een belangrijk thema. Vanuit het gemeentehuis wordt de menigte gemonitord en kan worden ingegrepen als het ergens te druk wordt. Dan kunnen delen van straten en pleinen tijdelijk worden afgezet en kan de muziek buiten uit. Door een groot aantal ledschermen kan worden gecommuniceerd met de carnavalsvierders.

Dit jaar zal Breda een ouderwetse carnavalssfeer zonder housefeesten hebben, schrijft Omroep Brabant. Daarmee ontmoedigt de gemeente sommige bezoekers naar de stad te komen. "We kunnen de carnavalssfeer op een positieve manier sturen door muziek en programmering", zegt de burgemeester.

Wennen

De burgemeester begrijpt geluiden vanuit bewoners om een rem te zetten op bezoekers van boven de rivieren. "Ik ken het gevoel, maar ik kan de brug bij Moerdijk niet omhoog draaien. Je kunt niet zeggen dat carnaval alleen voor je eigen volk is."

Iedereen moet volgens hem vrij naar de stad kunnen komen om te feesten. "Maar dat moet wel veilig. Dat betekent dat je andere maatregelen moet nemen. Je moet meer lucht zoeken in de binnenstad, om drukte te voorkomen."

Depla geeft toe dat door deze maatregelen de gang van zaken anders zal zijn dan andere jaren. "Dat zal soms best wennen zijn. Er zal meer overlast zijn voor bewoners van de binnenstad. Maar als we een gezellig, open en veilig carnavalsfeest willen, moeten we allemaal een beetje water bij de wijn doen."