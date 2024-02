Massale ontslagen in de game-industrie: wat is er aan de hand?

Zelda, Baldur's Gate, Mario of Minecraft: het is maar een greep uit de tientallen games die miljoenen mensen wereldwijd spelen. Vorig jaar werd er naar schatting zo'n 156 miljard euro in de branche omgezet.

Toch zijn er ook duizenden mensen ontslagen en in januari van dit jaar hebben al meer dan 6000 werknemers gamebedrijven moeten verlaten. De verwachting is dat er zeker tot 2025 nog meer ontslagrondes zullen volgen. Waarom worden er zoveel mensen ontslagen in de game-industrie?

Het heeft deels te maken met een zogenoemde 'post-pandemie-correctie'. "In de coronapandemie was de omzet van de game-industrie veel groter geworden dan bij voorbaat was gedacht", zegt NRC-journalist en expert op het gebied van de game-industrie Len Maessen. "Iedereen zat thuis en speelde games. Alles schoot in één klap omhoog."

Maar na de pandemie kreeg de sector voor het eerst te maken met krimp. "De groei die was voorspeld, had al eerder plaatsgevonden" Sinds vorig jaar is er sprake van een voorzichtige groei. "Maar gamebedrijven waren gewend geraakt aan een jaarlijkse groei van vele procenten"

Stijgende kosten

De sector heeft niet alleen te maken met de correctie, maar ook met stijgende kosten door bijvoorbeeld inflatie. "De kosten voor werknemers zijn gestegen", zegt Maessen. "Leningen zijn ook duurder geworden. Voorheen werd er met geld gesmeten, omdat het goedkoop was. Het doen van investeringen was makkelijker. Nu is dat voorbij en rolt de bal naar beneden."

Nu het duurder is om een lening aan te gaan, wordt er een stuk minder geïnvesteerd in gamestudio's en daardoor gaan er ook een aantal failliet.

Volgens Maessen worden games steeds mooier en groter. "De budgetten voor grote games gaan steeds verder omhoog. Dat is van tientallen miljoenen naar honderden miljoenen gegaan. Het wordt steeds duurder om te maken, maar dat betekent niet dat er per se meer geld mee wordt verdiend."

Witte mannen

Ontslagen zijn er ook als gevolg van fusies. Zo heeft Microsoft in januari 1900 mensen ontslagen in hun verschillende gamestudio's. "Microsoft nam eind vorig jaar Activision Blizzard over. Het duurde een aantal jaar voordat die fusie door het Amerikaanse rechtssysteem kwam. Ze hebben niet per se twee communicatievleugels nodig, dus daar vallen nu veel ontslagen."

Vanwege de ontslagen maken experts zich zorgen over de diversiteit binnen de game-industrie. "Historisch gezien bestaat de sector vooral uit witte mannen. In het recente verleden kwam daar verbetering in", zegt videogame-analist en docent aan de NYU Stern School of Business, Joost van Dreunen.

"Maar de mensen die de laatste jaren zijn binnengehaald, zijn ook de doelgroepen die het kwetsbaarst zijn voor de ontslagen." Het zijn werknemers met minder gevestigde posities en minder ervaring. "Het maken van games is een complex proces, dus senioriteit weegt zwaar."

Jong talent

Het wegsturen van deze jonge werknemers heeft op de lange termijn een negatieve impact op de industrie. "2025 wordt een groot jaar voor de sector. Al die bedrijven die nu mensen loslaten, gaan dan als een gek weer mensen inhuren om hun deadlines te halen en te kunnen kapitaliseren. De mensen die nu weggaan, verlaten echter de industrie vaak helemaal."

Hij wijst erop dat games veel baat hebben bij jong talent. "De hele industrie komt neer op wie het beste talent in huis heeft. Door er met de botte bijl in te gaan, hak je veel goede aspecten om."