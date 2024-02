Confrontaties bij boerenprotest Brussel, politie wil escalatie voorkomen

Op het plein werd een standbeeld zwaar beschadigd. Een van de figuren rond het beeld, van de negentiende-eeuwse staalpionier John Cockerill, werd omvergehaald en verbrand. "Compleet fout", reageert de Belgische premier De Croo. "We moeten weg van de clash tussen landbouw en industrie. Boeren en ondernemers zijn niet elkaars tegenpolen. We hebben ze beiden nodig voor een sterke en duurzame economie."

Bij een groot boerenprotest in Brussel is het een paar keer tot confrontaties met de politie gekomen en is er sprake van vandalisme. Vooral op het Luxemburgplein, vlak naast het Europees Parlement, zijn vernielingen aangericht. De politie probeert verdere escalatie zoveel mogelijk te voorkomen.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Op het plein, waar sinds vannacht al een 'kampvuur' werd gestookt, raakten boeren vanochtend af en toe slaags met de politie. Aanvankelijk werd er vuurwerk afgestoken, een mestkar opengezet en werd de politie bekogeld met eieren en bierflesjes, maar later werd er ook met straatmeubilair gegooid. De politie antwoordde door met brandslangen te spuiten en even werd ook traangas ingezet.

Het protest is in heel België, maar richt zich vooral op de hoofdstad, waar vandaag een Europese top wordt gehouden. Daar wordt door de regeringsleiders naar verwachting ook over de boerenprotesten gesproken, al staat dat niet officieel op de agenda.

Vanochtend reden meer dan duizend boeren met tractoren de hoofdstad binnen met de bedoeling het verkeer in het Brussels gewest lam te leggen. Onder meer op de binnen- en buitenring staan files en ook in de stad zelf is er zware verkeershinder. De autoriteiten roepen mensen op met het openbaar vervoer te reizen.

Ook in andere Belgische steden zijn protesten. Er zijn blokkades bij de havens van Antwerpen en Zeebrugge, waar vanmiddag 1400 vrachtwagens stilstonden, ook in Gent is er veel hinder, evenals op verschillende snelwegen en het klaverblad bij Lummen. Op drie plaatsen waren er ongelukken met gewonden door botsingen in de ontstane files.

Kat- en muisspel

Ook blokkeren boeren op verschillende plaatsen in het land distributiecentra van supermarkten, soms al voor de vierde dag op rij. Supermarkten vrezen voor lege schrappen, meldt de VRT.

De politie blijft inzetten op overleg om een escalatie van de boerenprotesten in Brussel en elders te vermijden, maar zal "ingrijpen waar nodig", zegt minister van Binnenlandse Zaken Verlinden tegen persbureau Belga. "Monumenten vernielen, straatinfrastructuur afbreken, kat- en muisspel met onze politiemensen, zullen worden aangepakt."

Beelden van het protest in Brussel vanochtend: