Belg Merlier troeft Nederlanders De Kleijn en Van Uden af in AlUla Tour

Tim Merlier heeft de derde etappe in de AlUla Tour op zijn naam gebracht. De 31-jarige Belg van Soudal Quick-Step was in Saudi-Arabië de Nederlanders Arvid de Kleijn en Casper van Uden te snel af in de licht oplopende spurt van een kleine groep. Van Uden heroverde wel de leiderstrui op de Noor Sören Waerenskjold.

Nadat een vluchtpoging van oudgedienden Maté (39 jaar) en Polychronis (35) verijdeld was, werd het peloton met nog 30 kilometer voor de boeg in waaiers getrokken. Waerenskjold zat door problemen met zijn fiets niet in de eerste groep, die uit een man of veertig bestond. Ook Dylan Groenewegen had de slag gemist.

Onder hen wel Nils Eekhoff, die de sprint perfect aantrok voor Van Uden, zijn ploeggenoot bij dsm-firmenich PostNL, maar Merlier wist daar nog met machtige halen overheen te komen en zijn eerste succes in het nog prille wielerseizoen te boeken.