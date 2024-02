Pia Dijkstra wordt demissionair minister Medische Zorg

Pia Dijkstra wordt de nieuwe demissionair minister voor Medische Zorg. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst zojuist bekendgemaakt. Gisteren bleek al dat de D66'er in beeld was als opvolger van haar partijgenoot Ernst Kuipers. Die verliet twee weken geleden per direct de Haagse politiek, omdat hij een (nog onbekende) functie in het buitenland gaat bekleden.

Dijkstra neemt de portefeuille van Kuipers over, maar wordt niet net als hij de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dat blijft minister Helder (VVD), die sinds het vertrek van Kuipers eindverantwoordelijke is op het ministerie. Zij houdt zich bezig met langdurige zorg en sport.

Pia Dijkstra zat bijna elf jaar in de Tweede Kamer voor D66 (van 2010 tot 2021). Zij hield zich in die tijd vooral bezig met zorg en volksgezondheid. Haar belangrijkste politieke wapenfeit was een ander systeem van donorregistratie: zij diende daarvoor een initiatiefwet in en wist die door beide Kamers te loodsen. Kern van haar wet is dat mensen als orgaandonor worden geregistreerd tenzij ze hebben laten weten dat niet te willen.

Dijkstra (69 jaar) was eerder presentator van het NOS Journaal en ze werkte onder meer ook voor de NCRV en de AVRO. Ze was jarenlang het gezicht van Vinger aan de pols, een programma over medische onderwerpen.