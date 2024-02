Gelderland gebruikt voorlopig toch geen paintballgeweren tegen wolf

Een week nadat de rechtbank heeft bepaald dat Gelderland de wolf op de Hoge Veluwe mag verjagen met paintballgeweren, heeft de provincie de ontheffing hiervoor niet verlengd. Er zijn momenteel geen wolven in het gebied die niet-schuw verdrag vertonen.

De provincie wilde in 2022 verfkogels op een niet-schuwe wolf afvuren en gaf daar zelf toestemming voor via een ontheffing, een uitzondering op het wettelijk verbod.

Rechters verboden het schieten op de wolf echter tot twee keer toe, maar vorige week ging de rechtbank Midden-Nederland toch akkoord. Die ontheffing gold tot en met gisteren, schrijft Omroep Gelderland.

De provincie kon de ontheffing verlengen, maar deed dat niet. "Er is geen directe aanleiding voor verlenging", aldus gedeputeerde Harold Zoet tegen de omroep.

Nieuw plan

Ondertussen werkt de provincie aan een uitbreiding van het paintballplan. Het vorige was alleen gericht op de Hoge Veluwe, maar het provinciebestuur wil de wolf overal met paintballgeweren kunnen aanpakken.

"Als er in de tussentijd iets nodig is, kunnen we voor dat specifieke geval een vergunning afgeven", aldus Zoet. De provincie kan dan terugvallen op de uitspraak van vorige week.

Beschermde diersoort

De wolf is in de Europese Unie een beschermde diersoort en mag niet worden verstoord of verjaagd. De Faunabescherming wil niet dat paintball wordt ingezet om wolven af te schrikken en stapte naar de rechter. De actiegroep is van plan opnieuw een rechtszaak aan te spannen als er een nieuwe ontheffing wordt verleend.