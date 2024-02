Minister Yesilgöz: koranverbranding wordt niet strafbaar

Demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid blijft erbij dat het verbranden van korans of andere religieuze boeken niet strafbaar moet worden.

In een Kamerdebat drong Denk-Kamerlid El Abassi juist aan op zo'n bepaling. Hij zei dat het aantal antisemitische en islamofobe incidenten is toegenomen en dat iedereen in Nederland in alle veiligheid zijn godsdienst moet kunnen uitoefenen. Volgens hem past het verbranden of verscheuren van religieuze geschriften daar niet bij.

'Smakeloos en primitief'

Yesilgöz noemde het verbranden van welk boek dan ook "smakeloos, primitief en sneu". Maar volgens haar is het in een vrije democratie toegestaan en moet dat ook zo blijven: "Vrijheden moet je beschermen, ook als het vrijheden zijn die op een manier worden ingevuld die je niet aanstaat."

De minister vindt dat het niet aan de overheid is om te bepalen wat heilige boeken zijn. Dat neemt niet weg dat het Openbaar Ministerie in een concreet geval kan bekijken of er sprake is van opruiing of haatzaaien, voegde ze eraan toe.

Ook burgemeester pleitte voor verbod

Een paar weken geleden liep een actie van Pegida-voorman Edwin Wagensveld in Arnhem uit de hand. Tegendemonstranten wilden voorkomen dat Wagensveld een koran zou verbranden en zochten daarbij de confrontatie op. Burgemeester Marcouch had de verbranding niet vooraf verboden.

De burgemeester zei later dat hij zich bij de landelijke wetgever wil inzetten voor een verbod op zulke verbrandingen. Het kabinet is daar dus niet voor en ook in de Tweede Kamer is er geen meerderheid die dat wil.