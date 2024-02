Acht gewonden door vermoedelijke zuuraanval in Londen

In Londen zijn gisteravond acht mensen gewond geraakt door een mogelijke zuuraanval, onder wie een moeder, haar twee dochters en drie politieagenten. De politie is nog naar de dader op zoek.

Volgens Sky News gooide iemand een "bijtende stof" op de moeder en kinderen die op dat moment in een auto zaten. Het gezin raakte gewond, net als de politieagenten en twee omstanders die probeerden te helpen.

Het incident was in de wijk Clapham Common. Een getuige zegt tegen de BBC dat hij de moeder hoorde schreeuwen om hulp: "Ik kan niets zien, ik kan niets zien", riep de vrouw volgens de getuige. "Het was vreselijk."

Pantoffels

Een echtpaar dat in de straat van de aanval woont, zegt tegen de BBC dat ze zagen hoe een man een meisje uit een auto haalde en haar tegen de grond sloeg.

"Ik heb geprobeerd hem te achtervolgen, maar ik droeg pantoffels, dus ik kwam niet zo ver", aldus de man van het echtpaar. De politie zette een helikopter in om de dader te zoeken, maar dat mocht niet baten.

Van de acht gewonden raakten er vijf dusdanig gewond dat zij naar een traumacentrum moesten worden gebracht. De drie agenten raakten lichtgewond bij de aanval. Hoe het nu met de moeder en de twee kinderen gaat, is niet bekendgemaakt.

Weer meer zuuraanvallen

In Londen is het aantal zuuraanvallen de laatste jaren weer gestegen, blijkt uit gegevens van de Britse politie. In 2022 steeg het aantal aanvallen met een bijtende stof met 45 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. In totaal telde de politie 74 aanvallen in 2021 en 107 in 2022.

In 2017 werd Londen opgeschrikt door een recordaantal zuuraanvallen. Uit data van de politie blijkt dat er in dat jaar 465 zuuraanvallen plaatsvonden.