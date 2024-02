Muziek Taylor Swift en Harry Styles niet meer op TikTok door ruzie over geld

Het Amerikaanse muzieklabel Universal Music Group (UMG) haalt muziek van zijn artiesten van TikTok. Afspraken over het gebruik van de muziek liepen gisteren af en onderhandelingen over een nieuwe licentieovereenkomst zijn mislukt.

Volgens Universal wil het bedrijf achter TikTok, ByteDance, geen eerlijke prijs betalen voor de muziekrechten en zet het druk op UMG om een ongunstige deal te sluiten. Door het mislukken van de onderhandelingen worden TikTok-video's met muziek van artiesten als Taylor Swift, Billie Eilish en Harry Styles nu zonder geluid afgespeeld. Gebruikers kunnen ervoor kiezen om een ander liedje te gebruiken in hun filmpje.

TikTok laat weten teleurgesteld te zijn dat UMG "zijn eigen hebzucht belangrijker vindt dan de belangen van zijn artiesten". De aantijgingen van Universal zijn volgens het bedrijf onjuist.

Viraal

TikTok zegt dat het socialemediaplatform belangrijk is voor het ontdekken en promoten van muziekartiesten. De afgelopen jaren is een groot aantal nummers door de app viraal gegaan. Ook kunnen muzieklabels via het platform nieuwe artiesten vinden.

UMG erkent dat het besluit om hun muziek van TikTok te halen gevolgen kan hebben voor hun artiesten, maar zegt dat het vecht voor eerlijke voorwaarden.

Grote muzieklabels klagen al langer dat de app geen eerlijke prijs betaalt voor de muziek van artiesten, maar het verwijderen van liedjes is voor veel bedrijven nog een stap te ver. Zo sloten Warner Music Group en Sony Music wel nieuwe licentieovereenkomsten met TikTok.