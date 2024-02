De Belg was in november nog van grote waarde voor de ploeg van trainer Peter Bosz in de Champions League-wedstrijd bij Sevilla. Een kopbal van de invaller werd door Nemanja Gudelj in eigen doel gelopen (2-2) en uit een voorzet van zijn voet maakte Ricardo Pepi de doorslaggevende 2-3.

Op een basisplaats kon Vertessen echter onder trainer Peter Bosz niet rekenen en dus koos hij eieren voor zijn geld in Duitsland. PSV ontvangt zo'n 5 miljoen euro voor de rappe buitenspeler.