Sensationele transfer in de maak: 'Hamilton op weg naar Ferrari'

Komt er een sensationele transfer aan in de Formule 1? Volgens diverse buitenlandse media trekt zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton in 2025 van Mercedes naar Ferrari. Het Spaanse AS meldt dat de 39-jarige coureur bezig is met het bespreken van de laatste details van het contract.

Het contract zou voor het einde van de week rond kunnen zijn. Sky Sports zegt dat Mercedes-baas Toto Wolff later vandaag met nieuws naar buiten komt. Mercedes en Ferrari weigeren vooralsnog commentaar.

Twaalf seizoenen Mercedes

Hamilton, die dit jaar aan zijn twaalfde seizoen begint bij Mercedes, floreerde flink bij het Duitse team. De Brit werd daar een van de succesvolste Formule 1-coureurs ooit: hij pakte in 2020 zijn zevende wereldtitel en heeft nog altijd de meeste grands prix gewonnen (103 zeges).

Wel moest hij de laatste drie jaar toezien hoe Max Verstappen de macht van hem overnam. Mercedes kan niet meer concurreren met Red Bull, het team van de Nederlander. Hamilton won voor het laatst in 2021 een grand prix, in Saudi-Arabië.

Onlangs contract verlengd

Toch moet het volgens de Brit nog mogelijk zijn om met Mercedes een wereldtitel te pakken, zo vertelde hij toen hij onlangs zijn contract verlengde bij het Duitse team. "Mercedes en ik hebben samen nog unfinished business. We willen nog wereldtitels pakken. Terug naar de top. Opnieuw het beste team in de F1-geschiedenis worden."

Maar het is dus de vraag of dat ervan gaat komen. In zijn verlengde contract zit een clausule die hem de mogelijkheid geeft om in 2025 te kunnen vertrekken bij het Duitse team.