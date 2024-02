Zoektocht naar twee vermisten na explosie Rotterdam begonnen

De Rotterdamse politie is begonnen met het onder het puin zoeken naar de twee mensen die nog vermist worden na de explosie van afgelopen maandag.

De sloop van het pand aan de Schammenkamp, in de Zuidwijk, is volgens de politie voorspoedig verlopen. Afgelopen nacht is er doorgewerkt aan het afbreken van het zwaar gehavende gebouw. Het is nu veilig genoeg voor hulpverleners om het gebied in te gaan.

De politie zegt een vermoeden te hebben waar de twee vermisten liggen. Daar wordt dan ook als eerste gezocht. "Maar dan nog kun je er absoluut niet zeker van zijn of ze daar ook liggen. Er is een hevige explosie geweest, gevolgd door een brand. Er kan nog van alles zijn gebeurd."

Sporen

Volgens de politie kan het onderzoek in het puin veel tijd in beslag nemen, omdat ook sporen moeten worden vastgelegd. "Dat onderzoek geeft hopelijk op een later moment de nabestaanden en betrokkenen antwoorden over wat er heeft plaatsgevonden en hoe dit heeft kunnen gebeuren."

Families van de vermisten worden door familieagenten op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen. Naast de dode en de vermisten raakten door de explosie nog twee mensen gewond.

Familie het terrein op

Gisteren gingen familieleden van een van de slachtoffers het terrein op uit frustratie over het uitblijven van een zoekactie. Zij werden aanvankelijk gevraagd om te vertrekken, maar mochten later na overleg met agenten alsnog het terrein op. Familieleden haalden daarop een lichaam uit het puin vandaan.

"Wij zijn moslims, wij moeten onze lichamen begraven", zei een ongerust familielid tegen de NOS. Hij doelde hiermee op het islamitische gebruik om doden zo snel mogelijk te begraven.

Gisteravond laat kwam ook de ME in actie in de straat, vanwege onrust onder buurtbewoners en familieleden. Daarbij zijn twee mannen aangehouden omdat ze probeerden langs de hekken op het terrein te komen. De politie meldt dat zij inmiddels weer op vrije voeten zijn.

Familieleden werden begeleid door agenten: