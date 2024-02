Alle EU-landen, inclusief dwarsligger Hongarije, achter miljardensteun voor Oekraïne

Orbáns wrevel had mede te maken met maatregelen van de Europese Commissie tegen Hongarije vanwege de aantasting van democratische waarden in het land. Boedapest kan daardoor niet meer bij bepaalde EU-fondsen. In reactie daarop heeft Hongarije zijn veto meerdere keren ingezet bij EU-stemmingen.

In december bespraken de EU-leiders het steunpakket ook al, maar toen sprak Orbán zijn veto uit . Sindsdien is er achter de schermen druk onderhandeld om het geld alsnog veilig te stellen.

Het gaat om 50 miljard euro aan giften en goedkope leningen verdeeld over vier jaar, vooral bedoeld om de Oekraïense economie overeind te houden. De Hongaarse premier verzette zich daar lange tijd tegen omdat die steun niet in het belang van de EU zou zijn. Orbán onderhoudt nog steeds nauwe banden met de Russische president Poetin.

De leiders van de 27 EU-landen hebben in Brussel een akkoord bereikt over een steunpakket van tientallen miljarden voor Oekraïne voor de komende jaren. Dat heeft voorzitter van de Europese Raad Charles Michel bekendgemaakt. De Hongaarse premier Orbán lag lange tijd dwars, maar heeft nu toch ingestemd met het pakket.

Vanochtend leek er nog geen overeenstemming te zijn over het steunpakket voor Oekraïne. Volgens een medewerker van Orbán probeerden andere lidstaten Hongarije te "chanteren" om alsnog in te stemmen. Hongarije kon onder meer onder druk worden gezet door te dreigen met extra sancties. De meest verregaande daarvan zou zijn om het land stemrecht te ontnemen in de EU.

Als er vandaag geen akkoord was gekomen met Hongarije, hadden de overige EU-landen het geld bijeen moeten brengen. De steun had dan buiten de EU-begroting om naar Kyiv moeten gaan. Die constructie had niet de voorkeur omdat dat proces veel complexer is en langer duurt. De nationale parlementen van de 26 lidstaten moesten er dan eerst mee instemmen.

Correspondent Kysia Hekster:

"Nog voor de top officieel begonnen was, stemde Viktor Orbán alsnog in met het geld voor Oekraïne. Een aantal regeringsleiders, onder wie demissionair premier Rutte, waren vooraf met de Hongaarse premier om de tafel gaan zitten. Volgens diplomaten hebben ze hem daar laten weten dat er maar heel weinig ruimte was voor verdere onderhandelingen.

Er is nu toegezegd dat er over twee jaar "als het nodig is" opnieuw gekeken gaat worden naar de 50 miljard. En dat er opnieuw gekeken gaat worden of het terecht is dat er nog steeds meer dan 20 miljard euro niet aan Hongarije gegeven wordt omdat de rechtstaat niet op orde is. Daarop ging Orbán overstag.

Hij kan nu in Boedapest vertellen dat er toezeggingen gedaan zijn, maar EU-diplomaten benadrukten meteen dat het heel onwaarschijnlijk is dat de Hongaarse premier de bevroren miljarden krijgt. Je merkt echt dat het geduld van de 26 regeringsleiders met Orbán op is en dat ze er meer dan genoeg van hebben dat hij de boel keer op keer traineert. Die frustratie zal na vandaag niet minder geworden zijn."