Vanavond op tv: Fysieke intimidatie en seksisme bij NPO • Vijftig miljard voor Oekraïne • Hogere huren echt nodig?

Grensoverschrijdend gedrag bij de publieke omroep

Grensoverschrijdend gedrag speelt breed bij de landelijke publieke omroep. Signalen hierover zijn niet voldoende professioneel en doortastend opgepakt door de omroepen en de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Dat blijkt uit het langverwachte rapport van de commissie-Van Rijn over grensoverschrijdend gedrag bij de Publieke Omroep. De commissie zegt geschrokken te zijn van de ernst van de gedragingen en het aantal mensen dat daarmee in aanraking is gekomen.

Te gast zijn Frederieke Leeflang voorzitter van de raad van bestuur van de NPO en Arjan Lock, EO-directeur die optreedt namens de omroepen.