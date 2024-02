Grensoverschrijdend gedrag speelt breed bij NPO: ‘Geschrokken van wangedrag’

Grensoverschrijdend gedrag speelt breed bij de landelijke publieke omroep. Signalen hierover zijn niet voldoende professioneel en doortastend opgepakt door de omroepen en de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Dat blijkt uit het onderzoek naar de werkcultuur bij de publieke omroep door de Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen.

Het rapport van de commissie is vanochtend gepresenteerd en heeft als titel 'Niets gezien, niets gehoord, niets gedaan. De zoekgemaakte verantwoordelijkheid' . De commissie stond onder leiding van oud-minister Martin van Rijn.

In een vragenlijst gaven drie op de vier respondenten aan dat ze het afgelopen jaar te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag, "als doelwit of getuige". Dat komt neer op 1484 medewerkers. In totaal reageerden 1996 mensen op een oproep om een vragenlijst in te vullen over hun werkervaringen tijdens het afgelopen jaar.

Voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag die uit het rapport naar voren komen zijn roddelen, belachelijk maken, het schenden van vertrouwelijkheid, verbaal geweld en verbale intimidatie van vrouwelijke collega's. De commissie zegt geschrokken te zijn van de ernst van de gedragingen en het aantal mensen dat daarmee in aanraking is gekomen.

Te veel weggekeken

De directies bij de omroepen waren volgens de commissie op de hoogte van de werkgerelateerde risico's. En vanaf de werkvloer en vanuit P&O-afdelingen kwamen "indringende signalen".

Maar die werden niet goed opgepakt, schrijft de commissie. "Op alle niveaus is te veel weggekeken door leidinggevenden, organisatieprofessionals, toezichthouders bij de omroepen en de NPO." Een belangrijke aanbeveling in het rapport is dan ook om leiderschapscompetenties te ontwikkelen en de P&O-afdelingen te versterken.

DWDD en NOS Sport

Aanleiding voor het onderzoek naar de werkomstandigheden bij de NPO was berichtgeving in de Volkskrant over misstanden bij het BNNVARA-programma De Wereld Draait Door (DWDD). De krant sprak daarvoor met tientallen oud-medewerkers. Zij spraken van een angstcultuur en extreme woede-uitbarstingen van presentator Matthijs van Nieuwkerk en enkele eindredacteuren.

Ook bij NOS Sport was sprake van een onveilige werkcultuur, bleek een aantal maanden later uit een nieuwe publicatie van de Volkskrant. In meldingen van werknemers en oud-medewerkers ging het met name over vrouwonvriendelijk gedrag, van onder meer presentatoren. Uiteindelijk werd bij de hele NOS de werkcultuur onder de loep genomen. Het rapport daarover verscheen afgelopen november.

Voor het onderzoek van de Onderzoekscommissie is niet gekeken naar de werkcultuur bij commerciële omroepen, zoals RTL en SBS.