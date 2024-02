Tientallen verwaarloosde dieren weggehaald in Echt-Susteren

De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) heeft samen met de politie tientallen verwaarloosde dieren weggehaald van een erf in het Limburgse Echt-Susteren. Het gaat onder meer om honden, katten, pony's en een pasgeboren veulen.

Een woordvoerder van de LID zegt tegen L1 dat de dieren afgelopen dinsdag in "heel slechte omstandigheden" werden gevonden.

In een vervuilde woning en schuur zaten zestig honden, vijftig kippen, twintig katten en tien paarden en pony's. In aangrenzende weilanden stonden nog eens tientallen paarden. Veel dieren zaten in vervuilde kooien. De meesten waren niet gesocialiseerd, ziek of zaten onder de vlooien, aldus de LID.

Dierenverzamelaar

De eigenaresse zou een dierenverzamelaar zijn bij wie de LID onder meer in 2021 ook al eens ingreep. Vorig jaar kreeg de bewoonster voor die zaak een houdverbod opgelegd. Omdat het hoger beroep nog loopt, mag de vrouw op dit moment wel dieren houden.

De in beslag genomen dieren krijgen medische zorg. De eigenares moet opdraaien voor de gemaakte kosten. Het Openbaar Ministerie moet zich verder buigen over de zaak.