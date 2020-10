Onderzoekers: baby's krijgen microplastics binnen via flesjes

Baby's die de fles krijgen, slikken naar schatting iedere dag enkele miljoenen microplastics in. Dat concluderen Ierse onderzoekers in een nieuwe studie die deze maand gepubliceerd is in Nature Food. Hoe schadelijk is dat?

Microplastics zijn kleine vezeltjes en stukjes plastic van hooguit een paar millimeter doorsnee. Ze ontstaan bijvoorbeeld wanneer plastic breekt of wordt verhit. Nu blijkt dat ze ook ontstaan als plastic flesjes voor babyvoeding met heet water worden gesteriliseerd, of als de voeding in het flesje met heet water wordt bereid.

Dat microplastics voorkomen in voedsel en drinkwater was al bekend. Uit eerder onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO bleek dat volwassenen naar schatting 300 tot 600 microplastics per dag binnenkrijgen. "We worden er als mensen voortdurend aan blootgesteld. We eten, drinken en ademen microplastics", zegt Dick Vethaak, eco-toxicoloog bij kennisinstituut Deltares en hoogleraar aan de Vrije Universiteit.

Topje van de ijsberg

Het verschil tussen een paar honderd microplastics per dag en enkele miljoenen, waar baby's via plastic flesjes aan blootgesteld worden, is ontzettend groot. Dat komt volgens Vethaak met name door de manier van meten. "In de Ierse studie is gekeken naar deeltjes groter dan een micrometer. De aantallen die de WHO noemt zijn gebaseerd op grotere deeltjes. Je moet het zo zien: hoe kleiner je kunt meten, hoe meer microplastics je zult vinden."

De studie naar plastic flesjes voor babyvoeding toont dus eigenlijk het topje van de ijsberg. "We zouden naar nog kleinere deeltjes moeten kijken. Naar plastic nanodeeltjes", aldus Vethaak. Zulke deeltjes zijn ongeveer even groot als virussen. Verder weten onderzoekers er nog weinig vanaf.