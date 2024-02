Landelijke staking in Finland tegen bezuinigingsplannen

Scholen en supermarkten in heel Finland zijn vandaag en morgen gesloten door een landelijke staking. Ook het luchtverkeer ligt plat. De actie is gericht tegen bezuinigingen op de arbeidsmarkt, die de rechtse regering onder leiding van premier Orpo heeft afgekondigd. Volgens de Finse publieke omroep Yle gaan er bijna 300.000 mensen de straat op.

Om 12 uur verzamelen actievoerders zich bij protestbijeenkomsten, onder meer in de hoofdstad Helsinki. Premier Orpo heeft aangekondigd te willen snijden in de werkloosheidsuitkeringen. Ook wil hij het stakingsrecht voor werknemers schrappen.

Door de staking zijn onder meer supermarkten, hotels en restaurants dicht, net als kinderopvanglocaties en scholen. Ook postbodes, mensen in de bankensector en medewerkers van luchtvaartmaatschappij Finnair leggen het werk neer. Bouwbedrijven, het openbaar vervoer en fabrieken worden stilgelegd.

Meer stakingen dreigen

De voorzitter van de grootste vakbond van het land, de SAK, heeft geen goed woord over voor de plannen van de regering. "Eerst wordt het stakingsrecht ernstig ingeperkt en daarna worden er harde bezuinigingen doorgevoerd", vertelt Jarkko Eloranta tegen persbureau Reuters.

De afgelopen maanden gingen vakbonden vaker de straat op om zich uit te spreken tegen de plannen van de overheid. Er wordt gedreigd met meer stakingsacties als de regering, die sinds vorig jaar aan de macht is, niet terugdeinst. De regering vindt volgens publieke omroep Yle echter dat Finland de productiviteit moet verhogen en het begrotingstekort moet terugdringen.

6 miljard

De coalitie in Finland werd vorig jaar gevormd nadat twee rechts-conservatieve partijen de verkiezingen hadden gewonnen. Die vormen sindsdien een regering met twee kleinere conservatieve partijen. In de regeringsplannen werd al voor 6 miljard euro aan bezuinigen aangekondigd. Orpo denkt dat onder meer op de arbeidsmarkt te kunnen halen. Ook zijn er plannen om te bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking.

Intussen wordt in Finland ook een nieuwe president gekozen. Vorige week werd duidelijk dat er een tweede stemronde nodig is, omdat er bij de eerste ronde van de verkiezingen geen meerderheid was. In Finland is de uitvoerende macht verdeeld over de premier en de president. De premier richt zich op het binnenlandse beleid, de president is verantwoordelijk voor defensie en vertegenwoordigt Finland in de NAVO.