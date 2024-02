Shell boekt 18 miljard euro winst, ruim de helft minder dan een jaar eerder

Shell heeft vorig jaar een winst gemaakt van 19,4 miljard dollar (bijna 18 miljard euro). Dat is minder dan de helft van de winst in 2022, toen 42,3 miljard dollar werd verdiend.

2022 was een recordjaar voor Shell. Mede door de oorlog in Oekraïne gingen de olie- en gasprijzen door het dak. Dat beeld veranderde in 2023. Shell won minder olie en gas, dat ook nog eens tegen lagere prijzen werd verkocht. De raffinaderijen, die grondstoffen verwerken tot eindproducten, hadden lagere marges.

De teruggelopen verdiensten uit olie en gas werden deels goedgemaakt door hogere winsten uit LNG (vloeibaar gas). Dat gebeurde vooral in het laatste kwartaal.

Banen weg

Shell zegt dat het in 2023 voor een miljard dollar aan kosten bespaarde, door de organisatie te vereenvoudigen en enkele activiteiten af te bouwen. Het bedrijf zegt goed op koers te liggen voor het einddoel om in 2025 voor 3 miljard dollar aan kosten te besparen.

Een van de kostenbesparingen was het schrappen van 200 banen bij de duurzame energiedivisie. In 2023 investeerde Shell 5,6 miljard dollar in schonere energievormen.