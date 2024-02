Hoogste winst in jaren voor ING, vooral dankzij hogere rente

De grootste bank van Nederland, ING, heeft een topjaar achter de rug. De bank maakte 7,3 miljard euro winst, dat is het dubbele in vergelijking met 2022.

De afgelopen 10 jaar was de winst bij de bank niet zo hoog. Belangrijke oorzaak voor de hoge winst is de gestegen rente. Klanten betaalden meer rente aan de bank. Tegelijkertijd is ING steeds meer kwijt aan rente over spaargeld, maar die rente stijgt minder hard.

ING-topman Van Rijswijk spreekt ondanks de hoge winst van een uitdagend jaar, met geopolitieke en economische schokken die veel klanten hebben geraakt. "Tegelijkertijd zijn veel economieën weerbaar gebleken, met lage werkloosheid, inflatie die daalde en rente die ongekend hard steeg."

De bank hoeft daardoor relatief weinig geld opzij te zetten voor het geval dat klanten hun leningen niet kunnen terugbetalen,