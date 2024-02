Ruim helft Oekraïense vluchtelingen in Nederland heeft een baan

Meer dan de helft van de Oekraïense vluchtelingen in Nederland had eind vorig jaar een baan. Dat is een stijging ten opzichte van 2022, komt naar voren uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarvoor is gekeken naar de stand van zaken op 1 november in beide jaren.

Volgens cijfers van de overheid waren er begin november 102.870 Oekraïense vluchtelingen geregistreerd in Nederland. Van die groep waren er 78.000 tussen de 15 en 65 jaar. 55 procent van hen had op 1 november werk, een jaar eerder was dat nog 44 procent.

Oekraïners tussen de 25 en 45 jaar werken het vaakst in loondienst, namelijk 59 procent. De leeftijdsgroep daaronder werkt met 49 procent minder vaak. Qua geslacht is er geen verschil te zien: mannen en vrouwen werken even vaak.

Uitzendbureau

Het grootste deel van de Oekraïners in Nederland werkt 35 uur per week of meer. Slechts 15 procent werkt 30 tot 35 uur. Meer dan de helft werkt via een uitzendbureau. De contracten zijn vaak flexibel: Oekraïners werken als oproepkracht of hebben een tijdelijk dienstverband.

De Oekraïners zijn naar Nederland gevlucht na de invasie van Rusland bijna twee jaar geleden. Als gevolg van speciale Europese richtlijnen mogen ze hier zonder werkvergunning aan de slag.