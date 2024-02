Inflatie loopt weer op, prijzen ruim 3 procent hoger dan jaar eerder

Het leven is weer wat duurder geworden. In januari was de inflatie 3,2 procent, volgens de eerste snelle berekening door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een maand eerder was de inflatie nog 1,2 procent.

Het inflatiecijfer geeft aan dat de prijzen van producten en diensten in januari ruim 3 procent hoger waren dan een jaar geleden.

In de voorlopige cijfers is niet exact te zien wat er afgelopen maand in prijs is gestegen. Het CBS meldt alleen dat voedingsmiddelen, dranken en tabak ruim 4 procent duurder waren dan een jaar eerder.

Bij diensten stegen de prijzen met bijna 5 procent. De dalende tarieven van gas, elektriciteit en stadsverwarming dempen het inflatiecijfer iets.