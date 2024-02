Wekdienst 1/2: Presentatie rapport over veiligheid bij publieke omroep • EU-top over hulp Oekraïne

Goedemorgen! Vandaag wordt het rapport gepresenteerd over sociale veiligheid bij de publieke omroep. En in Brussel proberen EU-leiders Hongarije over te halen om de miljardenhulp aan Oekraïne niet meer tegen te houden.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen onder leiding van Martin van Rijn presenteert het rapport over sociale veiligheid bij de publieke omroep. Aanleiding voor het onderzoek was een Volkskrant-artikel over het gedrag van Matthijs van Nieuwkerk bij De Wereld Draait Door.

Demissionair premier Rutte en andere EU-leiders komen bijeen in Brussel. Op de top proberen ze Hongarije over te halen om nieuwe miljardenhulp aan Oekraïne niet meer tegen te houden.

Techconcerns Apple, Amazon en Meta melden cijfers over het afgelopen kwartaal. Op de Amsterdamse beurs wordt vooral gekeken naar de kwartaal- en jaarcijfers van ING en Shell.

In de Verenigde Staten begint de rechtszaak tegen Alec Baldwin vanwege het fatale schietincident op een filmset in 2021. De acteur wordt beschuldigd van dood door schuld.

Wat heb je gemist?

Op het terrein in Rotterdam-Zuid waar maandag een explosie was, is gisteravond de mobiele eenheid ingezet vanwege onrust onder buurtbewoners en familieleden van vermisten. Het risico bestond dat de groep het terrein zou betreden, zegt de politie.

Twee mensen zijn aangehouden omdat ze langs of over de hekken op het terrein probeerden te komen. De zoektocht naar de twee vermisten en de sloopwerkzaamheden lagen vanwege de onrust korte tijd stil.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Zangeres Adele geeft in augustus vier concerten in een pop-upstadion in München. Dit openluchtstadion wordt speciaal voor haar gebouwd en biedt plaats aan 80.000 mensen.

Het is voor het eerst sinds 2016 dat de populaire Britse zangeres, die in de VS woont, weer op het Europese vasteland zal optreden. Twee jaar geleden gaf ze twee concerten in Londen. Op dit moment staat ze met een concertreeks in Las Vegas. Het laatste optreden daar is in juni.