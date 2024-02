Onrust over gedeeltelijke verhuizing .nl-domeinen naar het Amerikaanse Amazon

In de Nederlandse internetsector is grote consternatie ontstaan over een geplande verhuizing van de techniek achter .nl-domeinnamen. In de komende jaren wil de stichting achter .nl een deel daarvan verhuizen naar Amazon Web Services, de tak van het Amerikaanse Amazon die serverruimte verhuurt.

Het gaat om de organisatie die het cruciale 'telefoonboek' achter .nl beheert. Als een bezoeker naar nos.nl of rijksoverheid.nl navigeert of er een mail naartoe stuurt, zorgt dat digitale telefoonboek ervoor dat die domeinnaam wordt vertaald naar IP-adressen waar een computer mee kan praten. Zonder dat telefoonboek zou een groot deel van het Nederlandse internet stoppen met werken, waaronder systemen als DigiD.

Volgens critici levert de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) met haar beslissing een cruciaal onderdeel van het Nederlandse internet uit aan een Amerikaans bedrijf en daarmee aan de Amerikaanse overheid.

SIDN stelt dat de verhuizing nodig is omdat het onderhoud van de servers duur en tijdrovend is en het moeilijk is om er personeel voor te vinden. Ook gaat het volgens de stichting wel om servers in de Europese Unie, niet in de VS.

'Compleet verrast'

Niet de hele infrastructuur verhuist naar de Amerikaanse internetgigant. Het 'telefoonboek' zelf, formeel het Domain Name System (DNS), blijft wel in eigen beheer draaien. Maar het systeem erachter waarmee domeinnamen kunnen worden geregistreerd of bijgewerkt, verhuist wel. Dat systeem is cruciaal voor het functioneren van het telefoonboek: uiteindelijk bepaalt dat of een websitebezoeker op de goede plek terecht komt.

Het besluit leidt tot kritische reacties, onder meer van de Vereniging van Registrars, de brancheorganisatie voor internetbedrijven die voor klanten domeinnamen registreren. Die schrijft "compleet verrast" en "not amused" te zijn. Branche-organisatie Dutch Cloud Community zegt te zijn overspoeld met vragen. GroenLinks-PvdA, D66 en NSC hebben Kamervragen ingediend.