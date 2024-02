Die 'zekere badminton-Mark' was plots verdwenen, Caljouw viel in een diep dal

Net als Mark Caljouw de overwinning ruikt, gaat het helemaal mis. De badmintonner verspeelt vorig jaar twee matchpoints en verliest de kwartfinale van de European Games. Weg kans op eremetaal. En de Olympische Spelen zijn verder weg dan ooit. De nederlaag is een flinke pets in het gezicht en heeft flinke gevolgen voor Caljouw.

Het zelfvertrouwen was plots verdwenen, net als het plezier in de sport. Maanden later, nu de beste badmintonners uit Nederland zich dit weekend in Almere voor het Nederlands kampioenschap, is de weg omhoog gevonden, maar is vijfvoudig nationaal kampioen Caljouw nog wel de grote afwezige op het NK.

Na een traumatische periode, waardoor hij maanden bij een psycholoog liep, vecht hij zich nu terug naar zijn oude niveau en om zich alsnog te plaatsen voor de Spelen van Parijs komende zomer.

'Zielig, klein jongetje'

Voor de oorzaak daarvan moeten we terug naar afgelopen juni. Waar Caljouw op matchpoint staat in de kwartfinale van de European Games. Wint hij de wedstrijd, dan plaatst-ie zich voor de halve finale, maar nog belangrijker: dan verdient hij een ticket voor de Spelen in Frankrijk. Maar het lukt niet.

De druk werd hem te veel. Vanuit het NOC*NSF, maar ook vanuit zichzelf. "Vlak na de nederlaag stond ik onder de douche en voelde ik mij een zielig, klein jongetje. Sindsdien heb ik me enkele maanden niet mezelf gevoeld. Ik wilde niet meer badmintonnen."

"Niet dat mensen het aan me merkten, want ik lachte alles weg. Maar mijn resultaten in daaropvolgende toernooien waren ver ondermaats. Toen heb ik aan de bel getrokken en kwam ik uiteindelijk bij een psycholoog terecht."