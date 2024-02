Tien woningen ontruimd na woningbrand in Koog aan de Zaan

Tien woningen zijn vannacht ontruimd na een brand in een hoekwoning in Koog aan de Zaan. Een van de bewoners is in een nabijgelegen ziekenhuis onderzocht omdat ze rook had ingeademd, maar zij hoeft daar niet te blijven.

Uit het huis waar de brand uitbrak zijn drie personen gehaald. Het is nog onbekend hoe de brand is ontstaan. De brandweer kan de woning in verband met instortingsgevaar niet meer veilig betreden, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio aan de NOS. De brand woedt in het dak en in de wanden van het huis.

De bewoners van de omliggende woningen die hun huis moesten verlaten, zijn opgevangen in een kapsalon in de buurt. De brandweer bestrijdt de brand onder meer met vier blusvoertuigen. De brandweer blust onder meer met een hoogwerker en heeft gaten in de spouwmuren geboord waar water in gespoten wordt. "Dat is complex, maar dat lijkt effect te hebben", zegt de woordvoerder.

Terugkeren naar woning

Er wordt gekeken of de bewoners weer naar hun woning terug kunnen keren. Voor de bewoners van het pand waar de brand woedt is dat echter sowieso niet mogelijk deze morgen, zegt de woordvoerder.

De brandweer verricht metingen in de buurt. Bij de brand ontstond zo veel rook dat buurtbewoners werd geadviseerd ramen en deuren te sluiten. De rookoverlast neemt inmiddels af.