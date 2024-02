CBS: meer asielaanvragen in Nederland dan in 2022, nareizigers namen juist af

Ruim 38.000 mensen dienden vorig jaar een eerste asielverzoek in Nederland in, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Dat is 8 procent meer dan in 2022. Toen het ging om 35.500 eerste asielaanvragen. Het aantal nareizigers nam juist af in vergelijking met 2022. Dat waren er afgelopen jaar 10.000, 7 procent minder dan in 2022.

De meeste asielverzoeken werden in de tweede helft van 2023 ingediend: in de eerste helft van het jaar ging het om ruim 15.000 verzoeken, de tweede helft van het jaar waren dat 23.000 verzoeken.

Meesten komen uit Syrië

De meeste asielzoekers kwamen net als in de voorgaande jaren uit Syrië (13.000 aanvragen), gevolgd door asielzoekers uit Turkije (bijna 2900 aanvragen), Eritrea (ruim 2300) en Jemen (2000). Het aantal nareizigers nam vooral af omdat er minder nareizigers uit Syrië en Eritrea naar Nederland kwamen. Het aantal nareizigers uit Jemen nam wel toe, blijkt uit voorlopige cijfers.

Het grootste deel van de asielzoekers die in 2023 een aanvraag deden is man. Drie kwart van alle eerste aanvragen wordt door een man gedaan. De meeste aanvragers waren jonger dan 35 jaar. Bij de groep Eritreeërs was bijna de helft van de aanvragers jonger dan 18 jaar oud op het moment van aanvraag.