Blokkade bij toeristische attractie Machu Picchu voorbij na concessies overheid

Demonstranten hebben hun acties bij de Peruaanse toeristische trekpleister Machu Picchu beëindigd na concessies van de overheid. De demonstranten waren woedend dat de kaartverkoop voor het complex geprivatiseerd werd.

Omwonenden en touroperators blokkeerden ongeveer een week lang de toegang tot het gebied en legden hun werk neer. Volgens hen zou Joinnus, het bedrijf dat de overheid inschakelde voor de verkoop, jaarlijks miljoenen euro's opstrijken voor hun diensten.

Reguleren

Minister van Cultuur Leslie Urteaga hoopte met het bedrijf het aantal bezoekers beter te kunnen reguleren. Zo waren er berichten dat operators meer kaarten verkochten dan eigenlijk mocht.

Agentschappen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de historische plek waarschuwen al langer dat er sinds het einde van de coronapandemie dagelijks te veel toeristen het gebied inkomen.

Treinverbinding

Maar lokale bedrijven waren niet blij met de privatisering en blokkeerden onder meer de treinverbinding naar het gebied. De minister ging naar het gebied toe en sprak met de demonstranten.

Hoeveel financiële schade door de protesten is geleden, is niet bekend. Een woordvoerder van een lokale Kamer van Koophandel meldde aan krant El Comercio dat het zou gaan om een inkomstenverlies van zo'n 725.000 euro per dag.

Wandeltocht

Eind vorige week werd een groep van zo'n zevenhonderd toeristen geëvacueerd uit het gebied nadat ze niet meer weg konden vanwege de protesten. Vanwege de staking was het zeer ingewikkeld om Machu Picchu te bereiken. Dat kon alleen via een urenlange wandeltocht.

De demonstranten beëindigden hun actie nadat de minister had beloofd de kaartverkoop te verplaatsen naar een online platform dat wordt beheerd door de nationale overheid. Het contract met Joinnus, dat begin januari inging, is ontbonden.

Opgelucht

De minister laat weten opgelucht te zijn. "We moeten nu alles weer op gang krijgen, zodat mensen dit wonder kunnen bezoeken waar wij als Peruanen zo trots op zijn".

Vorig jaar was het ook al onrustig in het gebied. Toen sloot de regering het gebied bijna een maand af vanwege de felle protesten tegen de regering. De overheid was bang dat toeristen die de voormalige Inca-nederzetting wilden bezoeken iets overkwam.