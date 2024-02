ME in actie na onrust op terrein explosie Rotterdam, twee aanhoudingen

Op het terrein in Rotterdam-Zuid waar maandag een explosie was, is gisteravond laat de mobiele eenheid ingezet vanwege onrust onder buurtbewoners en familieleden van vermisten. Het risico bestond dat de groep het terrein zou betreden, zegt de politie. Die heeft twee mensen aangehouden die probeerden langs de hekken op het terrein te komen. Vanwege de onrust lagen de sloopwerkzaamheden en de zoektocht naar de twee vermisten korte tijd stil. Afgelopen nacht bleef het rustig. Verminkt Familieleden van de vermisten zijn bang dat de lichamen onder het puin tijdens de sloop van het gebouw verder verminkt worden. "Wij zijn moslims, wij moeten onze lichamen begraven", zei een ongerust familielid tegen de NOS. Hij doelde hiermee op het islamitische gebruik om doden zo snel mogelijk te begraven. De ME moest ingrijpen om familieleden en omwonenden tegen te houden:

Een grote kraan is bezig met het brokstuk voor brokstuk slopen van het verwoeste pand. De constructie van het gebouw in Zuidwijk is na de explosie en brand van maandag zo verzwakt dat het zoeken naar de vermisten als gevaarlijk wordt beschouwd. Volgens de politie kan iedere verschuiving van brokstukken ertoe leiden dat het pand als een kaartenhuis instort. Frustratie Dat leidde tot frustratie bij enkele tientallen familieleden van de vermisten en omwonenden die zich bij het hek verzamelden. Ze willen snel bij de vermisten komen en zijn bang dat er te hardhandig wordt gesloopt. Gisteren gingen familieleden van een van de slachtoffers het terrein op uit frustratie over het uitblijven van een zoekactie. Zij werden aanvankelijk gevraagd om te vertrekken, maar mochten later na overleg met agenten alsnog het terrein op. Familieleden haalden daarop een lichaam uit het puin vandaan, begeleid door agenten.

