Jonge back loodst Liverpool naar zege, Haaland maakt rentree bij winnend City

De Engelse topclubs die vanavond in actie kwamen, hebben geen misstap begaan. Hierdoor blijft de Premier League bol staan van de spanning.

Conor Bradley was in het met 4-1 gewonnen duel op Anfield de verrassende uitblinker bij Liverpool. De 20-jarige rechtsback speelde pas z'n tweede competitieduel, maar had een dijk van een avond.

Hij bereidde de 1-0 van Diogo Jota en de 3-0 van Dominik Szoboszlai voor en maakte met een streep in de verre hoek de 2-0. Tussendoor pakte hij ook nog de ene na de andere bal af van de opponent.