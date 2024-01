Directeuren van Meta, TikTok en X krijgen ervan langs bij fel verhoor in Senaat VS

"Zij zijn verantwoordelijk voor veel van de gevaren waar onze kinderen online mee worden geconfronteerd", zei commissievoorzitter en Democraat Dick Durbin tegenover de aanwezige CEO's. Ouders en nabestaanden van kinderen die zelfmoord pleegden hielden in de zaal foto's van de kinderen omhoog. In de zaal werden verklaringen getoond van kinderen die vertelden hoe ze op sociale media zijn uitgebuit.

De titel van het verhoor door de Senaatscommissie: bigtech en de crisis rond online seksuele uitbuiting van kinderen. Maar de kritiek was breder dan dat. Senatoren verwezen naar de groeiende stapel rapporten waarin onderzoekers een directe link leggen tussen een verslechterd mentaal welzijn onder kinderen en gebruik van sociale media.

Socialemediaplatforms geven veel meer om winst dan om de veiligheid van kinderen, dat was duidelijk het standpunt van politici bij een verhoor in de Amerikaanse Senaat. Zij zaagden de directeuren van Meta, TikTok, X, Snap en Discord vier uur lang door over de bescherming van minderjarige gebruikers.

De tekst waarschuwt gebruikers dat de zoekresultaten mogelijk kinderporno bevatten, dat dit verboden is en dat het zeer schadelijk is voor de slachtoffers. De gebruiker krijgt hulp aangeboden, maar ook de optie om toch door te gaan naar de zoekresultaten. "Meneer Zuckerberg, wat dacht u in hemelsnaam!"

Maar de senatoren toonden zich niet onder de indruk. Met stemverheffing eiste bijvoorbeeld de Republikein Ted Cruz opheldering over een kinderpornowaarschuwing op Instagram. Gebruikers die zoeken op de term CSAM, wat staat voor Child Sexual Abuse Material, krijgen die pop-up te zien.

De vertegenwoordigers van de techbedrijven wierpen tegen dat ze al een breed pakket aan maatregelen hebben genomen. Zo herhaalde Meta-baas Mark Zuckerberg dat zijn bedrijf sinds 2016 ruim 20 miljard dollar heeft geïnvesteerd in het veiliger maken van bijvoorbeeld Facebook en Instagram. Er zijn allerlei mogelijkheden gekomen voor ouders om de schermtijd van hun kinderen te beperken.

Cruz opende vervolgens een spervuur aan vragen: hoe vaak is deze melding getoond, was er echt kinderporno zichtbaar, hoeveel "pedofielen" hebben ernaar gekeken en zijn die bij de politie aangegeven? Halverwege Zuckerbergs weinig concrete antwoorden viel Cruz hem steeds in de rede. "Senator, wilt u dat ik uw vragen beantwoord?", vroeg de Meta-baas retorisch terug.

Tientallen rechtszaken

Meta is door tientallen staten in de VS aangeklaagd. Volgens de aanklachten zijn Facebook en Instagram bewust ontworpen om zo verslavend mogelijk te zijn voor kinderen. Ook worden deze platforms ervan beschuldigd zeer schadelijk te zijn voor bijvoorbeeld het zelfbeeld van kinderen en dat ze te weinig doen om jonge gebruikers te beschermen tegen online kinderlokkers.

Vorige week trok in de Britse krant The Guardian een nieuwe klokkenluider aan de bel over Meta. Volgens een voormalig werknemer heeft Zuckerberg de middelen om Instagram veiliger te maken voor tieners, maar kiest het bedrijf ervoor om die niet in te zetten. Het bedrijf weerspreekt dat en houdt vol dat het probleem hard wordt aangepakt.

Weinig steun voor wetsvoorstellen

Er liggen diverse wetsvoorstellen in de VS om kinderen online beter te beschermen. Directeur Linda Yaccarino van X, voorheen Twitter, maakte vandaag bekend dat het bedrijf de zogeheten Stop CSAM Act steunt. Daarmee is X het eerste grote platform dat dit wetsvoorstel omarmt. Als de wet wordt aangenomen, wordt het makkelijker voor slachtoffers van kinderuitbuiting om techbedrijven aan te klagen.

Vorige week kondigde Snap, de onderneming achter Snapchat, aan dat het een ander wetsvoorstel steunt. Dat voorstel maakt het aanraden van schadelijke content voor socialemediaplatforms strafbaar. Maar Snap en X zijn hiermee de uitzondering. Meta, TikTok en Discord hebben nog geen steun uitgesproken voor zulke voorstellen.