Tientallen betogers opgepakt die groothandelsmarkt bij Parijs binnendrongen

De Franse politie heeft in de buurt van Parijs 91 demonstranten opgepakt die deelnamen aan de boerenprotesten. De betogers waren een belangrijke groothandelsmarkt ten zuiden van Parijs binnengedrongen. Die plek is van groot belang voor de voedselvoorziening van de Franse hoofdstad en de rest van het land.

De politie had eerder al gewaarschuwd dat het binnengaan van de locatie consequenties zou hebben en dat de betogers op afstand van Parijs moesten blijven. "We kunnen geen verstoringen van de openbare orde tolereren", zegt de politie nu tegen Franse media. De boeren hebben volgens Franse media tevens schade aangericht op de groothandelsmarkt in Rungis.

De boeren blokkeren al enkele weken verschillende snelwegen in Frankrijk en maandag werden er snelwegen rondom Parijs geblokkeerd. Ze zijn ontevreden omdat ze naar eigen zeggen niet genoeg verdienen met hun werk en vinden ze de Europese regelgeving op het gebied van milieubescherming verstikkend.

De Franse regering probeert de boeren tegemoet te komen. De nieuwe premier Attal besloot de verhoging van de belasting op landbouwdiesel te schrappen. Ook zei hij dat er wat hem betreft uitzonderingen op sommige Europese regels voor Franse boeren moeten komen. "Onze landbouw is een kracht en ook onze trots."

De toezeggingen zijn voor de boeren nog niet voldoende. Vanmiddag waren er volgens Franse media 4500 tractoren die Franse wegen blokkeerden.