Pastoor geslagen tijdens uitvaartdienst in Volendamse kerk, man aangehouden

In Volendam is vanmiddag een pastoor geslagen tijdens een uitvaartdienst in een kerk, meldt de regionale omroep NH. De politie laat aan de omroep weten dat een 33-jarige man is aangehouden.

Het incident gebeurde in de Sint-Vincentiuskerk. Omstanders zeggen tegen NH dat een verwarde man een dienst onder leiding van de pastoor verstoorde. Vervolgens zou hij een bijbel van de pastoor hebben afgepakt en hem daarmee hebben geslagen.

Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien dat de man door bezoekers van de kerk tegen de grond wordt gedrukt. Kort daarna werd hij aangehouden door agenten.

De politie bevestigt aan NH dat de pastoor een klap heeft gekregen, maar dat het goed met hem gaat. "Hij kon daarna de dienst hervatten", zegt de woordvoerder. "De man gaat wel aangifte doen." Volgens de politie is de verdachte een inwoner van de gemeente Edam-Volendam.