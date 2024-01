Depay weer beslissend voor Atlético, De Jong en Barcelona winnen moeizaam

Frenkie de Jong deed de hele wedstrijd mee. Barcelona, dat de eerste wedstrijd speelde nadat trainer Xavi bekend heeft gemaakt dat hij vertrekt , liep al binnen vijf minuten tegen een flinke tegenvaller aan. Ferran Torres moest met een hamstringblessure het veld verlaten. In tranen liep hij naar de catacomben.

Er was op woensdagavond ook een lichtpuntje voor FC Barcelona in een roerige periode: na twee nederlagen op rij wonnen de Catalanen weer eens. Al ging het met moeite. Thuis werd een magere 1-0 overwinning geboekt op Osasuna, dat een klein halfuur met tien man speelde.

Memphis Depay is voor de derde keer op rij goud waard voor Atlético Madrid. Na zijn doelpunten tegen Sevilla en Valencia, maakte hij woensdagavond de winnende tegen Rayo Vallecano (2-1). De Nederlander deed de hele wedstrijd mee en scoorde in de negentigste minuut.

Niet alleen voor hem is de blessure een klap. Ook voor zijn club is het een fikse aderlating. Torres voegt zich bij een lang rijtje geblesseerden. Zo worden Gavi, Alejandro Balde, Marcos Alonso, Marc-André ter Stegen, Raphinha, Iñigo Martínez, Sergi Roberto en João Félix ook al gemist.

De stand in de top is van Spanje is niet veranderd. Real Madrid kan donderdag de koppositie pakken als het wint op bezoek bij Getafe.